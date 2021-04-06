شهر رمضان.. رئاسة الشؤون الدينية تقرر أداء صلاة التراويح في المنازل

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية أن أداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان سيكون في المنازل بسبب تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الشؤون الدينية علي أرباش، الثلاثاء، خلال مشاركته في فعالية بعنوان "رمضان شهر الشفاء" بمقر رئاسة الشؤون الدينية بالعاصمة أنقرة.

وقال أرباش: "بعد الاستشارات المكثفة، قررنا أنه من الملائم أداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان الفضيل في المنازل بدلا من المساجد".

وأضاف أنه من الممكن تغيير هذا القرار في حال حصول تطورات في سير الوباء.

وفيما يخص التطعيم خلال الشهر الفضيل، أوضح أرباش أنه لا مانع من أخذ جرعات اللقاح المضاد لكورونا أثناء الصيام.

ووفق معطيات وزارة الصحة، بلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس 32 ألفا و456، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و529 ألفا و601.