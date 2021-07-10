المحكمة العليا السعودية تحدد أول أيام ذي الحجة

أعلنت السلطات المختصة في المملكة السعودية، مساء الجمعة، أن الأحد هو أول أيام ذي الحجة (شهر الحج)، وعيد الأضحى في 20 يوليو/تموز الجاري.

وذكر بيان صادر عن المحكمة العليا السعودية، أن "السبت هو المكمل للثلاثين من ذي القعدة، والاثنين الموافق 19 يوليو (تموز)، هو يوم الوقوف بعرفة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأوضح البيان أن "أول أيام ذي الحجة سيكون الأحد لتعذر رؤية هلال شهره، وعيد الأضحى، يوم 20 يوليو (تموز) الجاري".

وتتوجه أنظار العالم الإسلامي خلال أيام إلى مكة المكرمة، حيث تبدأ مشاعر الحج، والوقوف بعرفة أهم مظاهره وركنه الأكبر.

واعتادت الدول الإسلامية أن تتبع السعودية في رؤية هلال شهر ذي الحجة، المرتبط بأداء الحج الفريضة الأعظم لدى المسلمين، والتي تحتضن مناسكها أراضي المملكة.

وللعام الثاني على التوالي، تقيم السعودية شعيرة الحج بعدد محدود يبلغ 60 ألفا فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة خشية تداعيات "كورونا".

وشهد عام 1441 هجرية (2020 ميلادية) موسما استثنائيا للحج، جراء تفشي جائحة كورونا، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية، مقارنة مع نحو 2.5 مليون حاج، في 2019، من كل أرجاء العالم.