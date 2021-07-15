مخرجة هولندية تعتنق الإسلام خلال زيارتها تركيا

اعتنقت مخرجة المسرح الهولندية "هوبردينا أليدا دونا ريسا"، الإسلام، عن عمر 51 عاما، خلال قضاء عطلتها السياحية في ولاية نوشهير، وسط تركيا.

وقالت دار الإفتاء بولاية نوشهير، في بيان، إن مخرجة المسرح الهولندية تعرفت إلى الإسلام بفضل خطيبها التركي غيونير غوفين وعائلته، وقد تعرفا على بعض في نوشهير واتفقا على الزواج.

وأضافت أن ريسا تأثرت بالإسلام كثيرا واختارت اعتناقه، وأنها تقدمت بطلب إلى دار الإفتاء من أجل هذا الأمر.

وقالت ريسا خلال فعالية في دار الإفتاء، إنها تعلمت الدين الإسلامي من خطيبها وعائلته، مضيفة "أقوم بالبحث منذ حوالي عام، واخترت الإسلام بإرادتي وأنا سعيدة جدا جراء ذلك".

بدوره، مفتي الولاية أحمد جلال الدين ألطون قايا، قدم معلومات إلى ريسا حول أسس الإيمان وشروط الإسلام، وشرح لها معنى الشهادتين، وأصبحت المخرجة الهولندية مسلمة مع نطقها الشهادتين.

وفي نهاية الفعالية، قدم المفتي إلى المخرجة الهولندية وثيقة الهداية إلى الإسلام، ونسخة من القرآن الكريم.