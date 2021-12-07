تعاون قطري تركي لمواجهة ظاهرة معاداة الإسلام على الساحة الدولية

اتفقت تركيا وقطر على التعاون لاتخاذ خطوات ملموسة ضد ظاهرة معاداة الإسلام على الساحة الدولية، وفق ما أعلنت رئاسة الشؤون الدينية التركية، الثلاثاء.

وحسب بيان صادرة عن رئاسة الشؤون الدينية التركية، فقد تم توقيع "مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الأوقاف والشؤون الإسلامية" بين رئاسة الشؤون الدينية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الدوحة.

وأضاف البيان أنه باتفاقية التعاون التي وقعها رئيس الشؤون الدينية علي أرباش، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر غانم بن شاهين الغانم، ستتُخذ خطوات ملموسة على المستويين الدولي والإقليمي ضد ظاهرة معاداة الإسلام المتزايدة والمقلقة على الساحة الدولية.

وضمن نطاق الاتفاقية، ستعقد اجتماعات حول القضايا الراهنة بين المؤسستين، وسيتم تبادل الخبرات حول قضايا الحج والعمرة، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمجتمعات والطلاب المسلمين، ومشاركة الخبرات والمعرفة حول أنشطة الإرشاد والأوقاف والزكاة.