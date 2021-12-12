المرشح اليميني المتطرف للرئاسة الفرنسية يدعو للدفاع عن أرمينيا المحاطة بالدول الإسلامية

دعا المرشح اليميني المتطرف لانتخابات الرئاسة الفرنسية لعام 2022، إريك زمور، إلى الدفاع بشكل أفضل عن أرمينيا "المسيحية" التي تقف وسط "محيط إسلامي"، وفق أقواله.

وقال زمور الذي زار دير خور فيراب صباح الأحد في أرمينيا: "في كل مرة، يجد الشرق والغرب أبطالاً لمواجهة بعضهم البعض في هذا التحدي الكبير بين المسيحية والإسلام".

واضاف خلال زيارته أبرز كنائس أرمينيا قرب الحدود مع تركيا، حيث حضر قداساً "نلاحظ ذلك هنا، في أرمينيا، هذه دولة مسيحية (...) وسط محيط إسلامي".

وقال زمور "لاحظنا الفرنسيين يفشلون في أداء واجبهم، لأنهم يتحدثون ولكنهم لا يدافعون عن أرمينيا فعلاً".

ولم يتخذ النزاع بين باكو المدعومة من تركيا ويريفان المنتمية إلى تحالف تقوده روسيا أي صبغة دينية، لأن أذربيجان هي إحدى أكثر الدول علمانية في العالم.

ومن المقرر أن يقوم زمور خلال النهار بزيارة النصب التذكاري للإبادة الجماعية المزعومة للأرمن بالقرب من يريفان.

يذكر أن زمور ذو أصول يهودية، وكان متظاهرون غاضبون تظاهروا مساء السبت في مطار يريفان بأرمينيا احتجاجاً على زيارة إريك زمور، المرشح اليميني المتطرف لانتخابات فرنسا الرئاسية لعام 2022.

واستقبل نحو عشرين متظاهرا، بينهم فرنسيون، زمور بهتافات من بينها "عنصري!" ولوحوا بلافتات بالفرنسية كتب عليها "غير مرحب بك يا إريك زمور"، وفق مراسل وكالة فرانس برس.

وقالت شيرين أورغيكيان، وهي فرنسية تبلغ 25 عاما، "جئنا لإبلاغ الأرمن بحقيقة إريك زمور. إنه رجل خطر للغاية وفاشي".

وأكد جيورجي فاردانيان، وهو بيولوجي أرمني يبلغ 31 عاما، أن زيارته "مناورة للحصول على مزيد من الأصوات من الأرمن الفرنسيين خلال الانتخابات الرئاسية".