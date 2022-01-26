الكنيسة الكاثوليكية في بولندا تحتفل بيوم الإسلام

احتفلت الكنيسة الكاثوليكية البولندية بـ"يوم الإسلام" الذي يصادف 26 يناير/ كانون الثاني من كل عام، في محاولة للتقريب بين المسيحيين والمسلمين.

وذكرت وكالة الأنباء البولندية PAP الأربعاء، أن الكنيسة الكاثوليكية نظمت فعالية عبر الإنترنت للاحتفال بيوم الإسلام، تحت عنوان "المسيحيون والمسلمون هم شهود الأمل".

وخلال الحفل تلا ممثلو الديانتين آيات من القرآن الكريم والكتاب المقدس، بحضور المطران هنريك سيريسكو رئيس لجنة الحوار مع الأديان غير المسيحية بالكنيسة الكاثوليكية البولندية.

وتحتفل بولندا في 26 يناير/ كانون الثاني من كل عام بـ"يوم الإسلام" منذ 2001، بعد "أسبوع الصّلاة من أجل وحدة المسيحيّين" الذي يقام برعاية الكنيسة الكاثوليكية البولندية.