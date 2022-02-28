إعلان نتائج المسابقة الدولية 17 لحفظ القرآن في الجزائر

فازت الجزائرية زينب بن يوسف بالجائزة الأولى في المسابقة الدولية لحفظ القرآن وتجويده وتفسيره.

ونظمت مسابقة الجزائر الدولية تحت شعار "ورتّل القرآن ترتيلا" بين 17 و19 فبراير/شباط الجاري، وأعلنت نتائجها مساء الأحد.

ونال المرتبة الثانية يحيى بلال يوسف عبد الله يعقوب من البحرين، في حين فاز بالمرتبة الثالثة عبد الرحمن حردان محمد ربيع من سوريا.

وتم تكريم الفائزين الثلاثة في حفل نظم، سهرة الأحد، في "قصر المؤتمرات" بالعاصمة الجزائر، تزامنا مع إحياء ذكرى الإسراء والمعراج.

وحصل الفائز الأول في المسابقة التي تنافس عليها من تقل أعمارهم عن 25 سنة، على مبلغ مليون دينار جزائري، (10 آلاف دولار) والثاني 800 ألف دينار (8 آلاف دولار) والثالث 500 ألف دينار (5 آلاف دولار).

وشارك، في النسخة الـ17 للمسابقة، التي جرت عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، 49 مشتركا من 49 دولة عربية وإسلامية.

وآخر نسخة نظمت من هذه المسابقة كانت في 2019، فيما تعذر على الجزائر تنظيمها لسنتين متتاليتين 2020 و2021 بسبب تفشي وباء كورونا في البلاد والعالم.

ومسابقة الجزائر لحفظ القرآن وتجويده وتفسيره منافسة دولية تنظم باستمرار منذ 2003 وتعتبر تقليدا يتنافس من خلاله حفظة القرآن من مختلف البلدان الإسلامية عبر العالم.