بعد منعٍ فَرَضَهُ كورونا لعامين.. السعودية تسمح بالاعتكاف في الحرمين الشريفين

سمحت السعودية بعودة الاعتكاف للحرمين الشريفين في شهر رمضان الكريم بعد منع عامين بسبب ما فرضته جائحة فيروس كورونا من إغلاقات.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، الثلاثاء، بأن "الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين أعلنت عودة الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وفق ضوابط ومعايير محددة".

وأضافت: "سيتاح الاعتكاف بالحرمين الشريفين بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك اقتداء بسنة النبي ﷺ".

وتابعت: "استخراج التصاريح سيتاح من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة قريباً"، دون تفاصيل أكثر.

ومع انتشار فيروس كورونا، قررت السلطات السعودية في 9 مارس/آذار 2020، و6 إبريل/ نيسان 2021، منع الاعتكاف في المساجد في شهر رمضان، ضمن إجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد

وفي 6 مارس/آذار الجاري، أعلنت السعودية "الإيقاف الفوري" لتدابير مكافحة فيروس كورونا بالبلاد، وأبرزها إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد.