لأول مرة منذ 88 عاماً.. جامع آيا صوفيا الكبير يشهد صلاة التراويح

مع عودة الحياة إلى طبيعتها وتخفيف القيود المفروضة للحد من وباء كوفيد-19 سيستقبل جامع آيا صوفيا الكبير المصلين في صلاة التراويح على مدار شهر رمضان المقبل. للمرة الأولى منذ 88 عاماً.

وكان آيا صوفيا قد فُتح مجدداً للعبادة في يوليو/ تموز 2020 بعد 86 عاماً إلا أنه لم يشهد صلاة التراويح بسبب وباء كورونا.

وستقام أول صلاة تراويح بجامع آيا صوفيا الكبير مساء الجمعة الأول من أبريل/ نيسان المقبل.

- التراويح بطريقة "أندرون"

وستقام بمسجد آيا صوفيا فعاليات مختلفة طوال الشهر الكريم. من قراءة القرآن والأدعية والأناشيد والابتهالات وختم القرآن بطريقة المقابلة ودروس الوعظ التي سيلقيها مفتو الأقضية في إسطنبول ونائبو مفتي الولاية. وستقام صلاة التراويح أيام الجمعة والسبت والأحد بطريقة أندرون. وهي طريقة كانت موجودة في تقاليد القصور العثمانية قديما.

وسيشهد جامع آيا صوفيا الكبير فعاليات مختلفة بمناسبة شهر رمضان الكريم الذي يلقبه الأتراك بـ"سلطان الشهور الإحدى عشر" مثل الدروس الدينية والأناشيد والأدعية وختم القرآن بطريقة المقابلة. وفي أيام الجمعة والسبت والأحد ستقام صلاة التراويح بطريقة "أندرون" التي تعتبر تقليد عثماني استمر حتى يومنا هذا. وأقيمت لأول مرة عام 1831 في عهد السلطان العثماني محمود الثاني وكان كبير المؤذنين وقتها الموسيقي التركي الشهير حمامي زاده إسماعيل دادا أفندي، وكان إمام القصر وقتها هو زين العابدين أفندي.

وفي التراويح بطريقة أندرون وفي تلك الطريقة تتم القراءة في الركعات الأولى بمقام أصفهان ثم ينتقل الإمام إلى مقام الصبا ويقوم المؤذنون بقراءة أدعية وصلوات على النبي في مقام الصبا. ثم يواصل الإمام التنقل بين المقامات كل أربع ركعات وفقاً للمقام الذي ينشد به كبير المؤذنين الصلوات على النبي والأدعية. وبعد الانتهاء يقوم كبير المؤذنين بتلاوة أناشيد وأدعية، وبعد أداء صلاة الوتر يتم ترديد الذكر والتسبيح. وأشهر المقامات المستخدمة في صلاة التراويح بطريقة أندرون هي الحجاز والسيكاه وأصفهان وعجم عشيران وعشاق. وغالباً ما تتم القراءة في صلاة الوتر بمقام السيكاه.

- ختم القرآن والاعتكاف

وفي إطار برنامج "رمضان والحقيقة" الذي أطلقته هيئة الإفتاء بإسطنبول بمناسبة شهر رمضان سيتم فتح 158 مسجداً في عموم إسطنبول للعبادة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. وسُيختم القرآن في صلاة التراويح بـ93 مسجداً. كما سيتم ختم قراءة القرآن مع التفسير بطريقة المقابلة في 63 مسجداً في عموم المدينة.

وطوال شهر رمضان سيتم تنظيم فعاليات متنوعة في المساجد لإحياء الشهر الفضيل وسيتم فتح 158 مسجداً على مدار 24 ساعة، وسيتم ختم القرآن الكريم خلال صلاة التراويح في 93 مسجداً في عموم إسطنبول، إضافة إلى ختم القرآن وتفسيره بطريقة المقابلة في 63 مسجداً. كما سيتمكن المصلون من رؤية "اللحية الشريفة" (شعرات من لحية النبي محمد) في 291 مسجداً بـ21 قضاء في إسطنبول.

وبعد انقطاع دام عامين بسبب كوفيد-19 ستفتح 209 مسجداً أبوابها للمعتكفين بحد أقصى 5 أشخاص بكل مسجد مع الالتزام بالتدابير الاحترازية وإجراءات النظافة.

وستعلن إدارة الإفتاء بإسطنبول عبر موقعها الإلكتروني عن أسماء المساجد والفعاليات التي تنظم في كل مسجد.

وفي 10 يوليو 2020 ألغى مجلس الدولة التركي (أعلى محكمة إدارية في البلاد) بالإجماع، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويل "آيا صوفيا" من جامع إلى متحف.

وفي اليوم نفسه أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوماً رئاسياً بفتح "آيا صوفيا" مجدداً للعبادة.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس التركي بفتح آيا صوفيا للعبادة وإسناد الإشراف عليه إلى رئاسة الشؤون الدينية.

وأعلن أردوغان أن الدخول إلى جامع آيا صوفيا الكبير سيكون مجانياً وأنه سيُفتح للعبادة بدءا من صلاة الجمعة يوم 24 يوليو 2020.

وأعلن رئيس الشؤون الدينية التركي البروفيسور على أرباش تعيين 3 ائمة و5 مؤذنين لجامع آيا صوفيا الكبير.