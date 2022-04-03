إقامة صلاة التراويح في ميدان التايمز سكوير في نيويورك

احتفالاً ببداية شهر رمضان المبارك، تجمع مئات المسلمين في ميدان "التايمز سكوير" في ولاية نيويورك الأمريكية وأدوا صلاة التراويح.

ووزع المسلمون 1500 وجبة إفطار في شارعي 24 ووبرودواي الشهير، السبت، أول أيام شهر رمضان.

فيما تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي من مختلف الجنسيات مقاطع مصورة تنقل جزءا من صلاة التراويح في ميدان "التايمز سكوير".

وقال أحد منظمي التجمع الذي عرف نفسه بـ"SQ" لشبكة "CBS2": "بالنسبة للمسلمين، لا يتعلق الأمر بالصوم فقط حتى نفهم كيف يشعر أولئك الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي. نحن في الواقع نفعل ذلك حتى نتمكن من الاقتراب أكثر من خالقنا.. ربنا ..الله".

وأوضح للشبكة الأمريكية أن المسلمين يتلون بشكل يومي القرآن الكريم خلال شهر رمضان حتى نهايته.

وأضاف أنه "يريد أن تتلى هذه الصلاة الخاصة في قلب المدينة لسبب ما"، مستدركا: "نحن هنا لشرح ديننا لكل من لا يعرفون ما هو الإسلام.. الإسلام هو دين السلام".

وحسب شبكة "CBS2"، فإن الوحدة والدعوة إلى اللاعنف، كانتا رسالة مشتركة من قبل جميع الأشخاص الذين تحدثوا إليها.

وقال "SQ" للشبكة الأمريكية إن "القرآن وحي إلهي.. إنه آخر وحي أُنزِل للنبي محمد (ص)، الذي كان رسولا تماما مثل عيسى، تماما مثل موسى.. نحن جميعا متحدون ومترابطون معا".

وقال رجل آخر من المشاركين في التجمع: "هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة عن الإسلام".

وأضاف: "هناك أشخاص مجانين في جميع الثقافات وجميع الأديان، وهذه المجموعات الصغيرة من الناس لا تمثل الأغلبية.. يحثنا ديننا على الصلاة والصيام والقيام بالأعمال الصالحة والتصدق".