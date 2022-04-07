قطع من "الحجر الأسود" الشريف تزين مسجد صوقوللو محمد باشا بإسطنبول

يتزين مسجد صوقوللو محمد باشا في إسطنبول منذ حوالي 5 قرون، بأربع قطع من "الحجر الأسود" الشريف الموجود في الزاوية الجنوبية الشرقية للكعبة المشرفة.

وكان السلطان العثماني سليمان الأول المعروف باسم سليمان القانوني قد أحضر القطع الأربعة من الحجر الشريف إلى إسطنبول عام 1571 وأمر بوضعها في المسجد الذي بناه المهندس معمار سنان في منطقة "قادرغا" بإيعاز من زوجة الصدر الأعظم آنذاك "صوقوللو محمد باشا" تخليداً لذكراه.

وأحيطت القطع بإطار من الذهب وتم تثبيتها وسط الرخام عند مدخل المسجد وفي الجزء العلوي من المحراب وفوق المنبر وتحت قبته.

وفي حديثه مع الصحافة المحلية قال "حسين دميرهان" نائب مفتي إسطنبول، إن الحجر الأسود مقدس عند المسلمين لأنه من حجارة الجنة. وأضاف: "الحجر الأسود موجود في الزاوية الجنوبية الشرقية للكعبة المشرفة منذ بنائها لأول مرة، وعنده تبدأ أشواط الطواف السبعة في مناسك الحج والعمرة. وقد تعرضت الكعبة المشرفة في أوقات مختلفة من التاريخ لبعض الدمار نتيجة الحرائق أو الفيضانات أو الهجمات البشرية، خاصة في زمن النبي إبراهيم. وتم ترميمها وإعادة بنائها كما تم الحفاظ على الحجر الأسود حتى يومنا هذا".

وأشار دميرهان إلى أن أجزاء من الحجر الأسود تعرضت للتلف ولكن تم الحفاظ عليها بدقة فقد وُضعت في المسجد في أماكن مرتفعة عن أيدي الناس كيلا تصاب بأي أذى، مؤكداً أن أكبر قطعة من هذا الحجر نُصبت فوق مدخل قبر سليمان القانوني في مسجد السليمانية، حيث يمكن للمواطنين والزوار مشاهدتها عن كثب طيلة شهر رمضان المبارك من خلال زيارة مسجد صوقوللو محمد باشا وقبر السلطان سليمان القانوني.