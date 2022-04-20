خبراء يؤكدون أن أهمية النوم تعادل أهمية الغذاء في رمضان

التغذية الكافية والمتوازنة هامة جداً في رمضان كما هي في كل وقت من أوقات حياتنا، لكن الخبراء يشددون على أن النوم لا يقل أهمية عنها.

في هذا السياق تحدث الدكتور "مراد قره بكر" خبير أمراض النوم وعلاجها، موضحاً أن التغذية والحركة وكذلك الأنشطة العاطفية والفكرية هي أهم الاحتياجات الفيزيولوجية التي تحدد توازن الجسم الضروري لحياة صحية، وأضاف: "النوم سلوك بشري بالغ الأهمية لحياة صحية، فهو يساعد على انتظام الهرمونات والإشارات العصبية الضرورية لصحة الدماغ التي تعالج طيلة الليل ما تعرض له الدماغ أثناء ساعات الاستيقاظ".

وعرّف "قره بكر" بعض الأعراض مثل الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم والصداع الليلي والصباحي والاستيقاظ المتكرر في الليل وصعوبة النوم والنعاس المفرط وتقلص الفك أثناء النوم وتأخر النمو عند الأطفال وانخفاض الأداء المدرسي وصعوبة التركيز وقلة الانتباه بأنها علامات مهمة للحرمان من النوم. وشدد على أن الذين يعانون من هذه الأعراض ينبغي عليهم استشارة الطبيب على الفور.

وقال: "أولئك الذين يعانون مثل هذه الأعراض يجب أن يخضعوا لاختبار جودة نومهم".

واقترح "قره بكر" أن توفر غرفة مظلمة وبيئة هادئة من شأنها أن تساهم في تحسين جودة النوم. كما أن النوم الجيد يساعد الشخص على الشعور بالرضا عند أداء المهام اليومية والحفاظ على نشاطه خلال المناسبات الاجتماعية.

وأكد أنه من المهم قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق للاستفادة من تأثيرات الشمس والحركة المبرمجة مثل المشي والرياضة أثناء النهار، وذكر أنه في الليل ينبغي إطفاء الأنوار في المنزل كي يتحول الدماغ إلى وضعية النوم الصحي.

وأضاف: "من المهم أيضاً الالتزام بوقت محدد لدخول السرير. ويجب الانتباه لبعض مشاكل النوم وأخذها على محمل الجد إذ أن متلازمة توقف التنفس أثناء النوم تسبب أمراضاً خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري. كما أن كثرة الاستيقاظ في الليل وحدوث ألم في الصدر وعدم القدرة على صعود السلالم أثناء النهار، والشكاوى من التعب والنعاس، هي أيضاً مشاكل جدية".

وأشار إلى أن "أعراض الاكتئاب لدى المرضى الذين يعانون من انقطاع النفس النومي الحاد بارزة وبالتالي يتقدمون بطلب إلى عيادات الطب النفسي".

جدير بالذكر أن اختبارات النوم لليلة واحدة والتحليل الصوتي للشخير من الفحوصات التي تساهم في تشخيص انقطاع التنفس أثناء النوم وعلاجه. كما توجد أجهزة يمكن ارتداؤها قبل دخول السرير تساعد على تشخيص مشاكل النوم وعلاجها.

أعلن مطار بغداد الدولي، الأربعاء، توقف الملاحة بسبب عاصفة غبارية نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وقالت إدارة المطار، في بيان، إنها أبلغت المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار بتوقف الحركة الجوية لهذا اليوم، بسبب سوء الأحوال الجوية وتراجع مدى الرؤية.

وأضافت أن "حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية".

وضربت عاصفة غبار شديدة قادمة من الصحراء الغربية، صباح الأربعاء العاصمة العراقية بغداد، وفق هيئة الأرصاد الجوية الرسمية في البلاد.

ويعاني العراق منذ سنوات بشكل متكرر من سوء الأحوال الجوية جراء العواصف الغبارية، بسبب زيادة المساحات المتصحرة، عقب موجة الجفاف التي ضربت البلاد.