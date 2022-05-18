بعد توقفها بسبب كورونا.. الاحتفالات تعود إلى كنيس الغريبة في تونس

بدأ المئات من يهود العالم بالتوافد اليوم إلى معبد الغريبة اليهودي الواقع في جزيرة جربة بولاية مدنين جنوب شرقي تونس لأداء طقوس دينية سنوية.

وقال خضّير حنّة حارس معبد الغريبة للأناضول: "حضر إلى المعبد حتى عصر اليوم، قرابة 2000 زائر".

وأضاف: "من المنتظر أن يحضر قرابة 4 آلاف شخص خلال أول أيام الزيارة".

بدوره قال ألبار (60 عاما) وهو يهودي من فرنسا للأناضول: " قدمت إلى الغريبة التي تمثل شيئا كبيرا بالنسبة لي (..) العام الماضي لم أتمكن من القدوم لكن هذا العام أصررت على التواجد هنا".

وخلال اليوم الأول يؤدي اليهود عدة طقوس داخل الجانب الأيسر من المعبد من خلال الكتابة على البيض وإشعال الشموع .

أما في الجانب الأيمن من المعبد فتقام الاحتفالات وتردد الأغاني التونسية.

ويختتم اليوم الأول بدفع عربة محمولة بالملابس إلى الفضاء الخارجي للمعبد.

ومن المنتظر أن تختتم الزيارة غدا الخميس.

وكنيس "الغريبة"، من أقدم المعابد اليهودية في إفريقيا ويعود تاريخه إلى نحو 2400 عام.

وجزيرة جربة من أهم مناطق تواجد اليهود في تونس، ويعيش فيها حاليا نحو 1200 منهم.