بسبب تعليقات مسيئة للنبي محمد.. طرد مسؤول بالحزب الحاكم في الهند

عبد الجبار أبوراس / الأناضول

أعلن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، الأحد، تعليق عمل المتحدثة باسم الحزب نوبور شارما، وطرد زميلها نافين كومار جيندال، المسؤول عن وحدة الحزب الإعلامية إثر تعليقات مسيئة عن النبي محمد (ص) أثارت غضبا واسعا.

وذكرت قناة "NDTV" التلفزيونية أن الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أصدر أوامر بتعليق عمل نوبور شارما المتحدثة باسم الحزب، بانتظار نتائج التحقيق، وطرد نافين كومار جيندال، المسؤول عن وحدة الحزب الإعلامية.

قرار الحزب جاء عقب بيان، اليوم، قال فيه إنه "يدين بشدة إهانة أي شخصية دينية" بغض النظر عن الدين الذي تتبع له. p>

يتبع //