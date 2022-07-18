روسيا تختبر مشروعاً لإدخال نظام الصيرفة الإسلامية في البلاد

تخطط روسيا لإدخال نظام الصيرفة الإسلامية في جمهوريات داغستان والشيشان وتتارستان وبشكيريا الروسية، في خطوة أولى يمكن أن تتوسع لاحقا في جميع أنحاء البلاد، وفق ما أعلن مسؤول روسي مشيرا إلى أن المشروع تجريبي .

ونقلت الخبر قناة روسيا اليوم عن أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة مجلس الدوما للأسواق المالية، الأحد.

وقال أكساسكوف: "منذ فترة طويلة، تلقينا العديد من الطلبات ذات الصلة من ناشطين من بشكيريا وتتارستان، وكذلك من الشيشان وجمهوريات شمال القوقاز الأخرى".

وتابع أن هذه المبادرات تحظى بالاهتمام بسبب "حقيقة أن بعض الدول في الشرق الأوسط وآسيا أبدت اهتمامها بالاستثمار في هذه المناطق الروسية، ولكن لم تقدم على هذا الاستثمار لأسباب دينية".

وفي وقت سابق، قال أكساكوف، لقناة روسيا اليوم إنه إذا نجحت التجربة بعد عامين من اختبارها، فيمكن إطلاق المشروع في جميع أنحاء روسيا.

وأضاف أن المبادرة ستجذب رواد الأعمال من الشرق الأوسط للاستثمار في الاقتصاد الروسي.