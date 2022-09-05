وفاة شيخ الطريقة الصوفية الجراحية في إسطنبول

توفي اليوم شيخ الطريقة الصوفية الجراحية التي تأسست في إسطنبول في العهد العثماني، عن عمر يناهز 76 عاما.

ويترأس الشيخ عمر طغرل إينانتشر الطريقة منذ عام 1999.

إينانتشر كان يعمل أيضًا رئيسا لمؤسسة تعمل من أجل الحفاظ على الموسيقى الصوفية التركية. وكان مؤلفًا غزير الإنتاج كتب كتبًا عن الفيلسوف الصوفي مولانا جلال الدين الرومي. وكان موسيقيًا بارعًا، وقد شغل منصب مدير جمعية الموسيقى التركية التاريخية في إسطنبول.

وقدم عبر الرئيس رجب طيب أردوغان تعازيه لأسرة إينانتشر واصفًا إياه بأنه "صوفي ثمين للغاية ورجل طيب القلب".

تعود أصول الطريقة الجراحية إلى محمد نور الدين الشيراحي، الذي عاش في اسطنبول في القرنين السابع عشر والثامن عشر. انتشرت الطريقة عبر البلاد ولاحقًا إلى البلقان في القرون التالية. مع مرور الوقت، وصلت إلى الولايات المتحدة وأستراليا وجنوب إفريقيا وأمريكا الجنوبية.