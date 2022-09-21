راهبة سريانية تتحدث 14 لغة وتقرر العودة إلى مسقط رأسها في تركيا

خاتون دوغان، راهبة تركية سريانية عمرها 52 سنة، وتتحدث 14 لغة، وقد ألفت خلال السنوات الماضية 22 كتاباً.

هاجرت دوغان من منطقة مديات في ماردين بجنوب شرق تركيا عام 1985 مع عائلتها واستقرت في ألمانيا، وهي تعمل اليوم في الزراعة في مسقط رأسها الذي عادت إليه العام الماضي.

دوغان التي تعيش في منطقة إزبيراك الريفية في مديات التابعة لولاية ماردين، هاجرت إلى ألمانيا مع عائلتها عندما كانت في الـ 15 من عمرها. وبعد تخرجها من جامعة ماينز الكاثوليكية للعلوم التطبيقية، سافرت إلى أكثر من 40 دولة وقامت بالعديد من الأنشطة الخيرية مثل مساعدة الفقراء والمرضى والمشردين والطلاب والأيتام. كما تعلمت دوغان ما مجموعه 10 لغات، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والعربية واللاتينية واللغات الأفريقية، بالإضافة إلى لغتها التركية والكردية والسريانية والألمانية.

وحصلت دوغان التي ألفت 22 كتاباً باللغتين السريانية والألمانية، على جوائز من العديد من المؤسسات في الدول الأوروبية وكذلك من الأمم المتحدة، على أنشطتها في مجال المساعدات الإنسانية. وقد أكدت أنها بالرغم من حياتها السعيدة وإنجازاتها الكثيرة، إلا أن شوقها إلى قريتها في تركيا لم يتوقف منذ مغادرتها في سن 15 عاماً، ولذلك تركت كل شيء وعادت إلى إزبيراك التي تحولت إلى قريةٍ خاضعة لحكم العاصمة أنقرة العام الماضي.

وبعد أن قامت دوغان ببناء منزل جديد في القرية، عادت 16 عائلة أخرى بشكل نهائي إلى موطنهم الأم. وتقوم دوغان الآن بالزراعة في أرض والدها حيث تجمع وتجفف السماق وتقدمه كهدية للسكان، كما تعمل في زراعة الفول السوداني والعنب في مساحة تبلغ 40 ألف متر مربع.

"كان علينا المغادرة"

في حديثها عن الماضي قالت خاتون دوغان إنهم اضطروا لمغادرة قريتهم، وأضافت: "لقد عدنا الآن، بنيت هذا المنزل كما قامت أختي ببناء منزل قريب. وقمنا أيضاً بإصلاح وترميم بعض المنازل القديمة، ونحن سعداء جداً والحمد لله. غادرنا قريتنا عام 1985 مضطرين، والآن والحمد لله تغيرت القوانين، ويقول رئيسنا دعوا السريان يعودون وقد وعد بمساعدتنا. وسنقوم بترميم كامل القرية إذ يوجد فيها الآن 17 منزلا. لقد انطلقت الحملة".

وأوضحت دوغان أنها نشأت في إزبيرك وقالت: "ذهبت إلى أوروبا، لكنني نشأت هنا. لقد زرعت وجمعت السماق وصنعت الزبيب منذ كنت طفلة صغيرة. وهذا العمل ليس غريباً بالنسبة لي وأحبه كثيراً. قريتي أكثر دفئاً من أوروبا والحمد لله جئنا إلى هنا حيث توجد حرية لم تكن موجودة في الماضي. سنزرع المساحات السهلية في المستقبل بعد أن قمنا بتنظيف المناطق العلوية".