أردوغان يهنئ مواطنيه اليهود بعيد رأس السنة وفق التقويم العبري

هنأ الرئيس رجب طيب أردوغان المواطنين اليهود بعيد روش هاشناه وهو رأس السنة وفق التقويم العبري.

جاء ذلك في برقية تهنئة نشرتها رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الأحد.

وقال أردوغان في البرقية: "التعايش السلمي السائد بين مواطنينا من مختلف الأديان منذ قرون، يشكل واحدة من أهم الصفات التي تجعل بلدنا قويًا".

وأضاف أن هذا التعايش السلمي سيساهم في دفع تركيا نحو مزيد من التقدم والازدهار.

وروش هاشناه هو عيد يحتفل اليهود فيه برأس السنة العبرية، ويعتبر هذا العيد يوم الدين الذي يحاكم الإنسان فيه عن السنة الماضية.

ويصادف روش هاشناه اليومين الأول والثاني من شهر تشريه من التقويم اليهودي.