المسلمون في الولايات المتحدة يحتفلون بيوم المسلم الأمريكي

شارك مئات المسلمين الأمريكيين في مسيرة "يوم المسلم الأمريكي" في ولاية نيويورك، أمس الأحد.

وبدأت المسيرة في شارع ماديسون بين شارع 24 شرق وشارع 26 شرق في مانهاتن، بمشاركة مسلمين من العديد من الجنسيات التي تعيش في الولايات المتحدة.

وحمل المتظاهرون أعلام الولايات المتحدة وتركيا وباكستان وغيرها ورددوا تكبير الله أكبر. وتضمن العرض أيضا شاحنات تحمل نماذج من الكعبة المشرفة وقبة الصخرة في المسجد الأقصى بالقدس.

واختتمت المسيرة بمهرجان للتسوق والطعام والفنون والموسيقى.

يذكر أن مسيرة "يوم المسلم الأمريكي" يتم تنظيمها منذ 38 عاما، لتوفير فرصة للقاء بين مسلمي الولايات المتحدة.