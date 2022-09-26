وفاة الشيخ يوسف القرضاوي الرئيس المؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اليوم الاثنين، وفاة الشيخ يوسف القرضاوي الرئيس المؤسس للاتحاد، عن عمر ناهز 97 عاماً.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد "انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي الرئيس المؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي وهب حياته لخدمة الإسلام والمسلمين".

وأضاف البيان، المنشور على الموقع الرسمي للاتحاد: "فقدت الأمة الإسلامية عالماً محققا من علمائها المخلصين الأفاضل نسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه رحمة واسعة ويعفو عنه".

وأشار البيان إلى أن الشيخ القرضاوي وافته المنية ظهر اليوم، وسوف يُعلن عن موعد الدفن ومكان العزاء لاحقاً.