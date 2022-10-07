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إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في مساجد إسطنبول

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 07.10.2022 23:56
إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في جامع الفاتح بمدينة إسطنبول في تركيا الأناضول إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في جامع الفاتح بمدينة إسطنبول في تركيا (الأناضول)

شهدت مساجد إسطنبول كبرى المدن التركية، مساء الجمعة، إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأقيمت فعاليات خاصة بهذه المناسبة في العديد من مساجد المدينة، لا سيما في التاريخية منها مثل الفاتح والسلطان أيوب والسليمانية، إضافة إلى جامع تشامليجا الكبير.

وتضمنت الفعاليات تلاوات للقرآن الكريم، وإلقاء المواعظ والدروس الدينية، قبل أن تتختم بالأدعية والابتهالات.

وقدمت بلدية الفاتح هدايا متنوعة للمواطنين عند الخروج من المساجد بعد انتهاء فعاليات الإحياء.

كما شهدت معظم المساجد في كافة الولايات التركية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، بفعاليات مماثلة.

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