إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في مساجد إسطنبول

شهدت مساجد إسطنبول كبرى المدن التركية، مساء الجمعة، إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأقيمت فعاليات خاصة بهذه المناسبة في العديد من مساجد المدينة، لا سيما في التاريخية منها مثل الفاتح والسلطان أيوب والسليمانية، إضافة إلى جامع تشامليجا الكبير.

وتضمنت الفعاليات تلاوات للقرآن الكريم، وإلقاء المواعظ والدروس الدينية، قبل أن تتختم بالأدعية والابتهالات.

وقدمت بلدية الفاتح هدايا متنوعة للمواطنين عند الخروج من المساجد بعد انتهاء فعاليات الإحياء.

كما شهدت معظم المساجد في كافة الولايات التركية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، بفعاليات مماثلة.