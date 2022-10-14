للمرة الأولى في ألمانيا.. رفع الأذان في مسجد مدينة كولونيا على الملأ

رفع الأذان في مسجد مدينة كولونيا في ألمانيا للمرة الأولى اليوم الجمعة كجزء من مشروع تم الاتفاق عليه مع السلطات.

ورفع الأذان ليس الأول من نوعه في ألمانيا، ولكنه سيكون من مسجد بارز هذه المرة. يقع المسجد المركزي، وهو مبنى حديث به مئذنتان طويلتان، على طريق مزدحم غرب وسط مدينة كولونيا. ويديره الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية وافتتحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2018.

يقول الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية إنه اتفق مع المدينة يوم الأربعاء على تجربة رفع الأذان لمدة عامين.

حتى الآن، كان الأذان يسمع داخل المبنى فقط. واليوم الجمعة، تم بثه بواسطة مكبرات الصوت وسيكون مسموعا في الخارج، رغم أن السلطات نصت على أنه يجب أن تقتصر شدة الصوت على 60 ديسيبل للمقيمين القريبين.

قال عمدة مدينة كولونيا إن السماح برفع الأذان يدل على التنوع في المدينة.