تركيا تدين إساءة اليونان لتراث الإنسانية المشترك وللإسلامي بخاصة

انتقد متحدث حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر تشليك، سياسة اليونان الممنهجة لطمس الهوية التركية العثمانية لبعض الأماكن فيما يعد إساءة للتراث الثقافي المشترك للإنسانية.

جاء ذلك تعليقاً على تحويل مجمع "مراد ريس" الواقع في جزيرة رودوس ويضم مسجدا وتكية ومقبرة شهداء تعود للحقبة العثمانية، إلى كلية للموسيقى.

وأدان تشليك في تدوينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء، عدم احترام السلطات اليونانية للمراكز الدينية والمساجد ومقابر الشهداء.

وأضاف: "يجب أن يخجلوا من الممارسات التي تستهدف الإساءة لمقابر شهدائنا. نحن في تركيا، اعتبرنا العديد من الكنائس الأرثوذكسية اليونانية تراثا مشتركا للبشرية، وقمنا بترميمها وفتحها للعبادة".

وتابع: "بالمقابل، نرى اليونان تنتهج مقاربة وحشية للتراث المشترك للبشرية، وتهاجم بوحشية تراثنا الثقافي المشترك".