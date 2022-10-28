بتبرعات من أتراك.. افتتاح مسجد في مدينة هيوستن الأمريكية

افتتح في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية أول مسجد، مولت بناءه رئاسة الشؤون الدينية التركية بمساهمة من مواطنين أتراك في المدينة، ليكون أول مسجد تابع لها جنوبي الولايات المتحدة.

وقالت مستشارية الشؤون الدينية التركية في واشنطن، في بيان، إنه "تم تجديد منزل في حديقة مساحتها دونمين تبرع به أحد مواطنينا الخيرين، وتم تحويله إلى مسجد بمساهمة مواطنينا في هيوستن".

وحضر مراسم افتتاح المسجد نائب رئيس الشؤون الدينية، سليم أرغون والقنصل العام في هيوستن سرهاد فارلي، ومستشار الخدمات الدينية في سفارة واشنطن بلال كوشبينار، وملحق الخدمات الدينية بلال باش ومسؤولون أخرون، بحسب البيان.

وأكد باش على أهمية المسجد الذي تم افتتاحه، حيث يعد أول مسجد تابع للشؤون الدينية في الولايات الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية.

وحضر مراسم الافتتاح أيضاً قادة الرأي من الجاليات المسلمة الأخرى في هيوستن ومواطنين أتراك.