زوجان سويسريان يعتنقان الإسلام متأثرين بالأذان في ولاية موغلا

اعتنق زوجان سويسريان يعيشان في منطقة فتحية بولاية موغلا التركية، الإسلام بعد تأثرهما بصوت الأذان ونطقا الشهادتين أمام مفتي المنطقة.

وحضر مراسم اعتناق الإسلام كامل أوقطاي، مفتي منطقة فتحية وعدد من رجال الدين الإسلامي، وتمت خلاله قراءة آيات من القرآن الكريم.

وعقب تلاوة آيات من القرآن، نطق الزوجان السويسريان بالشهادتين ليعتنقا الدين الإسلامي بشكل رسمي.

وقام مهندس البرمجيات جين بيير كيرن "76 عاماً" وزوجته الممرضة فراكواز غابرييل بيرث "62 عاماً" بتغيير اسميهما إلى "حسن" و "غمزة" بعد اعتناقهما الإسلام.

وفي تصريح صحفي عقب الحفل، قال الزوجان اللذان يعيشان في فتحية منذ حوالي 5 سنوات، إنهما أعجبا بصوت الأذان وعبادة جيرانهما.

وتابعا: "ليتنا ولدنا مسلمين، عندما رأينا الإسلام أدركنا من نحن، نريد أن نقضي بقية حياتنا كمسلمين".