معرض تفاعلي للتعريف بالإسلام خلال مباريات كأس العالم 2022

بتنظيم من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، انطلق في العاصمة القطرية الدوحة معرض إسلامي تفاعلي، للتعريف بالدين الإسلامي أثناء كأس العالم.

وقال المسؤول بالوزارة صالح الأخن، إن "المعرض الإسلامي التفاعلي عبارة عن جولة تعريفية في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، يتعرف من خلالها الزائر على المسجد ومعماره الإسلامي، فضلا عن التعرف على بعض جوانب الإسلام والإيمان، وبعض المساجد التاريخية في دولة قطر".

وأضاف أن "المعرض يتكون من عدة مرافق، أهمها غرفة الاستقبال والتوديع وهي غرفة مجهزة لاستقبال الزائرات للجامع، لتزويدهن باللباس الشرعي المناسب لدخول المسجد مع إعطائهن كامل الخصوصية".

ويشمل مكان المعرض منطقة الانتظار التي يستخدمها الزوار للاستراحة، ويمكنهم فيها مشاهدة مادة مرئية عن اثنين من علماء المسلمين القدامى، وهما أبو القاسم الزهراوي ومحمد الخوارزمي.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتنطلق بطولة قطر 2022 بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب "البيت" في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.