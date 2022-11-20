مؤذن تركي يحرز المركز الأول بمسابقة للقرآن الكريم في روسيا

أحرز المؤذن التركي أحمد قوزو، الأحد، المركز الأول في الدورة العشرين من مسابقة موسكو الدولية لتلاوة القرآن الكريم في روسيا، بمشاركة متسابقين من 22 دولة.

ونظم الفعالية مجلس شورى المفتين لروسيا والإدارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا الاتحادية، في مسجد موسكو الكبير بالعاصمة الروسية، بين 18 و20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وكان عضو مجلس مراجعة وقراءة المصاحف في رئاسة الشؤون الدينية بتركيا يشار جوخدار، من بين أعضاء لجنة التحكيم في المسابقة.

وتحصل أحمد قوزو، مؤذن مسجد "أولو" (الكبير) في مدينة أنطاكيا التابعة لولاية هطاي جنوبي تركيا، على المركز الأول في المسابقة، تلاه المصري عبد الرحمن فرج حافظ برعي بدوي، في المركز الثاني، والإيراني سيد مصطفى حسيني، في المركز الثالث.

وتسلم قوزو جائزة المسابقة من رئيس الإدارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا الاتحادية الشيخ راوي عين الدين.