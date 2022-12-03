عنصريون يعتدون على مسجد في ستوكهولم

تعرض مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم لاعتداء حيث علق عنصريون نسخة مثقوبة من القرآن الكريم بسلاسل قرب مدخل البناء.

ونشر "مسجد ستوكهولم"، الجمعة، على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للاعتداء المتمثل في تعليق نسخة من القرآن بسلاسل على حديد باحة المسجد.

ولفتت الإدارة إلى أن مسجد ستوكهولم ورواده يتلقون تهديدات باستمرار من عنصريين.

وأشارت إلى أنهم قرروا نشر الصورة والمعلومات حول الاعتداء للفت أنظار الرأي العام وكي لا تصبح جرائم الكراهية أمرا عاديا.

وسبق أن قام عنصريون برسم الصليب المعقوف مرات عدة على باب المسجد وكتابة عبارات إسلاموفوبية.