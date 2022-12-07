السعودية.. وزير الحج والعمرة يجري زيارة عمل لتركيا الأسبوع المقبل

يجري وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة زيارة رسمية إلى تركيا على رأس وفد حكومي، من 11- 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حسبما أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في أنقرة.

ومن المقرر أن يجتمع الربيعة بعدد من المسؤولين في الحكومة التركية، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزيارة الوزير السعودي هي الأولى من نوعها لوزير الحج والعمرة، وتأتي امتدادا للعلاقات التاريخية بين المملكة العربية والسعودية وتركيا والمستمرة منذ عقود.

كما تأتي لمواصلة الجهود المبذولة والمساعي المشتركة بين الجانبين لزيادة فرص التعاون، في ظل الدعم غير المحدود من قيادة البلدين، لتحقيق الرؤى والمصالح المشتركة.

وستشهد الزيارة عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين الأتراك، لاستعراض الخدمات والتسهيلات المقدمة من المملكة لتمكين أكبر عدد من المسلمين من زيارة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتأدية مناسكهم بطمأنينة ويسر، تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.