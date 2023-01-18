الكنائس المسيحية الشرقية تحتفل بعيد الغطاس في نهر الأردن

تحتفل الكنائس المسيحية التابعة للتقويم الشرقي (الروم الأرثوذكس) في فلسطين، اليوم، بعيد الغطاس في مياه نهر الأردن.

وترأس القداس الذي أقيم على ضفة النهر الغربية (على الجانب الفلسطيني) بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن للروم الأرثوذكس كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث، بمشاركة آلاف المسيحيين، وبحضور قناصل وأعضاء من السلك الدبلوماسي.

وقال الناطق باسم بطريركية الروم الأرثوذكس عيسى مصلح، في كلمة في الاحتفال: "هذا موقع مهم ومقدس، نسير فيه على خطى المسيح".

وأضاف: "بينما نحتفل بالأعياد تتعرض القدس لخطة ممنهجة من المتطرفين تتضمن اعتداءات على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، كان آخرها الاعتداء على مقبرة الكنيسة الأسقفية وأراض كنسية في سلوان والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك".

ولفت أن تلك "الاعتداءات تهدف لخلق بيئة طاردة لأهل القدس".

ويعتقد المسيحيون أن الموقع الذي يطلقون عليه اسم "المغطس" في نهر الأردن هو المكان الذي تعمّد فيه النبي عيسى عليه السلام على يد القديس يوحنا المعمدان.

والمغطس، موقع في نهر الأردن الفاصل بين الأردن وفلسطين، وتسيطر إسرائيل على كامل الجانب الغربي منه.

ويضم موقع "المغطس" الذي يقع على بُعد تسعة كيلو مترات شمال البحر الميت منطقتين أثريتين رئيسيتين، هما تل الخرار المعروف باسم "تلة مار إلياس" أو "النبي إليا"، ومنطقة كنائس "يوحنا المعمدان" قُرب نهر الأردن.

وكانت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) وافقت في 3 تموز/يوليو 2015 على إدراج الموقع ضمن قائمة "التراث العالمي"، تحت مسمى "موقع المعمودية".

ويطلق الإسرائيليون على الموقع الذي يخضع لسيطرتهم اسم "قصر اليهود".