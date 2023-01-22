أتراك يردّون على حرق القرآن بالسويد بتوزيع الزهور على الكنائس

ردّ مجموعة من الشبان الأتراك بولاية ماردين جنوبي تركيا، على حرق أحد المتطرفين نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم، بتوزيعهم الزهور على الكنائس.

وللتعبير عن رفضهم واستنكارهم لإحراق القرآن الكريم، قام الشباب بتقديم الزهور على مسؤولي الكنائس في قضاء أرتوكلو بولاية ماردين.

وقال إبراهيم خليل يتيم، الذي وثق بكاميرته لحظات توزيع الزهور، :"لقد فكرنا كشباب مسلمين كيف ترد على الحادثة التي وقعت في السويد؟ وقررنا الامتثال لوصية سيدنا محمد، فقمنا بزيارة الكنائس".

والسبت، أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، نسخة من القرآن قرب السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة التي منعت الاقتراب منه أثناء ارتكابه العمل الاستفزازي.

وأثار سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة ستوكهولم، السبت، إدانات واستنكار عربي ودولي.

فيما أدانت تركيا "بأشد العبارات" سماح السلطات السويدية لأنصار تنظيم "بي كي كي" الإرهابي بممارسة عمل دعائي مناهض لتركيا.