القائمة الرئيسية
أديان
القائمة الرئيسية

11 ألف نسخة من القرآن وزعتهم "IHH" في إفريقيا خلال 2022

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 22.01.2023 12:41
هيئة الإغاثة الإنسانية İHH توزع أكثر من 11 ألف نسخة من القرآن الكريم في القارة الإفريقية الأناضول هيئة الإغاثة الإنسانية (İHH) توزع أكثر من 11 ألف نسخة من القرآن الكريم في القارة الإفريقية (الأناضول)

أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات (İHH) توزيع 11 ألف و215 نسخة من القرآن الكريم في القارة الإفريقية عام 2022.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، الأحد، فإنها تشرف على تقديم نسخ القرآن الكريم كهدايا للدول الإسلامية في مختلف أصقاع العالم لسد احتياجاتهم.

وذكر البيان أن الهيئة وزعت 3 آلاف و500 نسخة في نيجيريا وألفين و500 في مالي وألفين و184 في بوركينا فاسو، وألف نسخة في تشاد و600 في غينيا و586 في إثيوبيا و500 في بنين و345 في السودان.

وبلغ إجمالي عدد نسخ القرآن التي وزعتها الهيئة حتى الآن 274 ألف نسخة.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق تحتفل الكنائس المسيحية التابعة للتقويم الشرقي (الروم الأرثوذكس) في...
مختارات