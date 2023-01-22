11 ألف نسخة من القرآن وزعتهم "IHH" في إفريقيا خلال 2022

أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات (İHH) توزيع 11 ألف و215 نسخة من القرآن الكريم في القارة الإفريقية عام 2022.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، الأحد، فإنها تشرف على تقديم نسخ القرآن الكريم كهدايا للدول الإسلامية في مختلف أصقاع العالم لسد احتياجاتهم.

وذكر البيان أن الهيئة وزعت 3 آلاف و500 نسخة في نيجيريا وألفين و500 في مالي وألفين و184 في بوركينا فاسو، وألف نسخة في تشاد و600 في غينيا و586 في إثيوبيا و500 في بنين و345 في السودان.

وبلغ إجمالي عدد نسخ القرآن التي وزعتها الهيئة حتى الآن 274 ألف نسخة.