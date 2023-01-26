جوامع إسطنبول تحتفل بـ "ليلة الرغائب"

احتفلت جوامع إسطنبول بـ"ليلة الرغائب" التي توافق أول ليلة جمعة من شهر رجب من كل عام، وفق التقويم الهجري.

وتوافد المواطنون والمقيمون في المدينة مساء الخميس إلى الجوامع وخاصةً جواع "تشاملجه "آيا صوفيا وأيوب سلطان" للمشاركة في الاحتفال بتلك الليلة.

ونظمت المساجد برامج دينية بهذه المناسبة، حيث أقيمت فقرات تلاوة القرآن الكريم والأدعية والأناشيد والابتهالات الدينية.

أردوغان يهنئ المسلمين

في السياق، هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العالم الإسلامي بـ "ليلة الرغائب".

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في تويتر، مساء الخميس، مرفقة بصورة لمسجد آيا صوفيا الكبير التاريخي في إسطنبول.

وقال أردوغان: "أدعو الله أن تجلب الأشهر الثلاثة المباركة (رجب وشعبان ورمضان) التي تبشرنا بقرب شهر رمضان وليلة الرغائب التي سنحييها الليلة، الخير على شعبنا والعالم الإسلامي بأسره".

و"ليلة الرغائب" يطلق عليها الأتراك اسم "ليلة قنديل" (الشمع) ويحتفلون بها سنوياً في ليلة الجمعة الأولى من شهر رجب.