النرويج تتراجع عن قرارها السماح بحرق نسخة من القرآن بعد تحذيرات تركية

أعلن وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو أن النرويج ألغت إذنا بحرق نسخة من القرآن الكريم بعد التحذير الذي وجهته أنقرة إليها.

جاء ذلك في تصريح في فعالية أقيمت في العاصمة التركية أنقرة، الخميس.

وأكد أن العولمة والتغيير المتسارع أوجدا نوعين من ردود الفعل المتزامنة لدى البشرية أولهما هو الدخول في نمط واحد وتآكل الهويات الوطنية وفقدان الوعي اللغوي.

وتابع تشاوش أوغلو أن رد الفعل الثاني هو جرائم الكراهية والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب والتمييز وظاهرة الإسلاموفوبيا.

وأضاف: "رأيتم ما حدث في السويد وهولندا والدنمارك، نفس الشيء كان سيحدث في النرويج، استدعينا السفير النرويجي لدى أنقرة إلى وزارتنا اليوم، وألغوا الإذن الذي أعطوه لحرق نسخة من المصحف".

وأردف تشاوش أوغلو أن "الجريمة ضد الإنسانية ليست حرية تعبير، هذه جريمة كراهية، والكراهية ليست حرية تعبير".

وأشار إلى أن النرويج والسويد والدنمارك وفنلندا لديها جميعًا نفس القوانين المتعلقة بحرية التعبير إلى حد ما، إلا أن فنلندا أعلنت أنها لن تسمح بحرق نسخ من المصحف الشريف على أراضيها، واليوم ألغت النرويح إذنا بحرق نسخة من القرآن الكريم.

وبيّن أن السويد والدنمارك وهولندا سمحت بحرق نسخة من القرآن الكريم وإهانة الدين الإسلامي، دين السلام، تحت ذريعة حرية التعبير.

وشدد وزير الخارجية التركي بالقول: "نعتبر ظاهرة الإسلاموفوبيا، ومعاداة السامية والمسيحية جريمة ضد الإنسانية".

وأكد أنهم ينتقدون ممارسات إسرائيل وانتهاكاتها للقوانين، لكن ليس لديهم معاداة للسامية بشكل قاطع.

وفي وقت سابق الخميس، استدعت وزارة الخارجية التركية سفير أوسلو لدى أنقرة أيرلينغ سكونسبيرغ، إثر تلقيها معلومات عن استعدادات لتنفيذ اعتداء على القرآن الكريم الجمعة في النرويج.

وأبلغت الوزارة سكونسبيرغ إدانتها الشديدة لنهج النرويج حيال عدم منع هذا العمل الاستفزازي الذي يعتبر جريمة كراهية بشكل واضح، بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية للأناضول.

وأكدت الخارجية التركية للسفير أن هذا الموقف "غير مقبول"، وأنها تنتظر من النرويج عدم السماح بتنفيذه.