باكستان تحجب موقع ويكيبيديا بسبب إلحاقه الأذى بمشاعر المسلمين

أفادت هيئة الاتصالات الباكستانية اليوم أنها حجبت ويكيبيديا بسبب إلحاقها الأذى بمشاعر المسلمين ولأنها رفضت إزالة محتوى موقع يزعم أنه يزدري الإسلام بعد تجاهل مهلة 48 ساعة لإزالة المحتوى، وفقا لمتحدث رسمي.

وأكدت ملاحات عبيد، المسؤولة بالهيئة أن "مثل هذه الأمور تضر بمشاعر المسلمين".

وقالت إن السلطات الباكستانية تجري محادثات مع مسؤولي ويكيبيديا وقد يرفع الحظر إذا قامت المنصة بإزالة المحتوى المناهض للإسلام تماما.

أكدت مؤسسة ويكيميديا السبت قرار الحظر، قائلة "نأمل أن تنضم إلينا الحكومة الباكستانية في الالتزام بالمعرفة كحق من حقوق الإنسان واستعادة الوصول إلى مشروعات ويكيبيديا وويكيميدا على الفور، حتى يتمكن شعب باكستان من الاستمرار في تلقي وتبادل المعرفة مع العالم".

حظرت باكستان لفترة وجيزة تطبيق تيك توك مرتين بزعم تحميله محتوى "غير أخلاقي وفاحش ومبتذل".

لكن رفع الحظر لاحقا بعد أن طمأن تطبيق تيك توك باكستان الى أنه سيزيل المحتوى غير الأخلاقي وسيمنع كذلك المستخدمين الذين يقومون بتحميل "محتوى غير قانوني".

تم تنزيل التطبيق ملايين المرات في باكستان عندما فرض الحظر عامي 2020 و 2021.

في عام 2008، حظرت باكستان يوتيوب بسبب مقاطع تصور النبي محمد.

وتعليقا، قال محسن رضا خان، خبير وسائل التواصل الاجتماعي الباكستاني، إنه من السهل تحديث أو استبدال مواد ويكيبيديا التي تعتبر مسيئة للمسلمين لذا فإن حظر الموقع ليس هو الحل.

وقال "يجب على الجهة المنظمة لوسائل الإعلام الباكستانية والسلطات الأخرى محاولة إيجاد حل تقني قابل للتطبيق لمشكلات مثل إتاحة المحتوى التجديفي في كل مكان. إنه يعادل نقطة في محيط المعرفة".

وذكرت مؤسسة الحقوق الرقمية، ومقرها لاهور، في وقت سابق أن حظر ويكيبيديا يمثل إهانة لحق الباكستانيين في الوصول إلى المعلومات، وأنه استهزاء بالتزام البلاد بالوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.