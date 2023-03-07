ارتفاع الطلب على "فوانيس رمضان" مع استعداد المصريين للشهر الكريم

مع اقتراب شهر رمضان المبارك يزداد الطلب على المصابيح التقليدية المعروفة باسم "فانوس" بين المصريين.

ويعرض التجار فوانيس متنوعة التصاميم والألوان والأحجام، في منطقة السيدة زينب، إحدى المناطق التاريخية في العاصمة القاهرة.

وتزين هذه الفوانيس المميزة بألوانها وتصاميمها الأكشاك في منطقة السيدة زينب، وتجذب المواطنين لشرائها بغرض تزيين منازلهم وشوارعهم خلال موسم شهر رمضان القادم.

ويُعتقد على نطاق واسع أن مصر هي مسقط رأس "فانوس رمضان"، وهو عنصر رمزي يحمل أهمية ثقافية ودينية كبيرة للمسلمين في جميع أنحاء العالم العربي.