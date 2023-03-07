بليلة النصف من شعبان.. جوامع إسطنبول تصدح بالدعاء لمنكوبي الزلزال

شهدت جوامع إسطنبول، مساء أمس الاثنين، تلاوة آيات من القرآن الكريم والابتهال إلى الله بالدعاء لمنكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا الشهر الماضي.

جاء ذلك بمناسبة ليلة النصف من شعبان، حيث أقبل المسلمون في المدينة على الجوامع وخاصة التاريخية منها مثل جامع الفاتح، والسلطان أيوب والسليمان وآيا صوفيا.

وتخللت فعاليات إحياء ليلة النصف من شعبان، قراءة آيات من القرآن الكريم، والابتهال إلى الله بالدعاء لمنكوبي الزلزال، والترحم على ضحاياه وتمني الشفاء للمصابين.

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان متتاليان بقوة 7.7 و7.6 درجات، تبعهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وأمس الاثنين، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوب تركيا في فبراير/ شباط الماضي، إلى 46 ألفاً و104.