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مساجد إسطنبول تستقبل رمضان بلافتات "المحيا"

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 17.03.2023 21:08
آخر تحديث في 17.03.2023 21:09
منظر عام لمدينة إسطنبول من الأرشيف منظر عام لمدينة إسطنبول (من الأرشيف)

احتفاءً باستقبال شهر رمضان المبارك، بدأت مساجد إسطنبول تتزين بلافتات "المَحْيا" الضوئية، وهو الحال في مسجد "أيوب سلطان".

والمحيا هي لافتات ضوئية تعلق في شهر رمضان والمناسبات الدينية بين مئذنتي المساجد الكبيرة في تركيا، وتعرض عبارات تتغير على مدى الشهر الفضيل أو المناسبة، ويرجع تاريخ التقليد إلى العهد العثماني.

فقد علقت أولى اللافتات في عهد السلطان العثماني أحمد الأول، بين مئذنتي جامع "السلطان أحمد" الشهير.

وتم تجهيز لافتات "المحيا" على يد الحرفي قهرمان يلدز بالتنسيق مع المديرية العامة للأوقاف التابعة لوزارة الثقافة والسياحة.

وعلق فريق قهرمان يلدز، الجمعة، لافتات المحيا بين مئذنتي مسجد "أيوب سلطان" استعدادا لاستقبال شهر رمضان الفضيل الذي يصادف الـ23 من مارس/ آذار الجاري في تركيا.

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