80 "خيمة مسجد" في غازي عنتاب.. تحضيرات لرمضان لمسح أحزان منكوبي الزلزال

أكد مفتي ولاية غازي عنتاب، جنوبي تركيا، حسين هازرلار، أن تحضيرات تجري لـ"مسح حزن" منكوبي الزلازل خلال شهر رمضان، عبر إنشاء نحو 80 خيمة مسجد في مخيمات إيواء النازحين، واستكمال دورات القرآن للأطفال.

وأفاد المفتي هازرلار، بأن هناك "تحضيرات لمسح حزن منكوبي الزلزال في شهر رمضان عبر إنشاء خيم للإفطار تقدم الخدمات للمنكوبين طوال الشهر إضافة إلى 80 خيمة لاستخدمها كمساجد".

وأضاف: "دخلنا المرحلة المعنوية لشهر رمضان، وسنحاول الاستفادة من أجواء الشهر الكريم الذي يحسن الروح من أجل تخفيف آلام وأحزان المنكوبين، وتجري التحضيرات بشكل كبير في منطقتي إصلاحية ونور داغ المنكوبتين بولاية غازي عنتاب".

وكشف المفتي أيضا عن جهودهم التي تمثلت "بتنظيف الجوامع الأقل تضرراً وإعدادها للعبادة، وبدلاً عن الجوامع المتضررة وإنشاء خيام على شكل مساجد في المدن ومخيمات الإيواء المختلفة حتى يعيش المنكوبون أجواء رمضان بأجمل شكل وكما يتمنون".

وأشار هازرلار إلى إعداد الأجواء المناسبة لاستكمال دورات القرآن للأطفال في 19 مركزاً بمنطقتي إصلاحية ونور داغ، لافتاً إلى وجود مساجد مخصصة للنساء، وإجراء برامج لتلاوة القرآن، وبالتالي ستكون الأجواء المناسبة المثالية لشهر رمضان متوفرة.

وعن خيام الإفطار الرمضانية، قال المفتي هاززلار، "تم إنشاء خيام الإفطار في نورداغ وإصلاحية، وسيتم تقديم الأطعمة فيها وتلاوة القرآن قبل الإفطار إضافة للأناشيد الدينية وأحاديث رمضانية وسيكون هناك حرص لمواصلة مسح آثار الحزن عقب الزلزال".

وتابع أن "السلطات عملت على تأسيس قرابة 80 خيمة مسجد وتم إيصال جميع الخدمات للقرى جميعها، وسيشكل الشهر الجديد بالنسبة لنا شهرا للرحمة والأمل والصمود بإذن الله".

وذكر هاززلار، أن "جميع أنظمة الصوت في الجوامع المتضررة جرى إصلاحها، وسيتم رفع الآذان والصلوات خلال الشهر الفضيل في كل أرجاء الجوامع والمساجد بالمخيمات والقرى".

وتسود أجواء من الفرح في مخيمات الإيواء مع قرب حلول شهر رمضان الذي يبدأ الخميس، حيث تجري التحضيرات لاستقبال الشهر الكريم بعمليات التنظيف وتهيئة المساجد وتزينها وإعداد البرامج الدينية والاجتماعية المعتادة في هذه المناسبة.