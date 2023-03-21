الخميس غرة شهر رمضان المبارك في 14 دولة عربية

أعلنت 14 دولية عربية أن أول شهر رمضان المبارك، هو يوم الخميس 23 مارس/آذار الجاري، فيما قالت 5 دول أخرى أنها ستستطلع الهلال مساء غد الأربعاء.

ففي السعودية، أعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا، أن "الخميس غرة شهر رمضان بعد تعذر رؤية هلاله"، وفق بيان للديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

كما يحل رمضان الخميس في كل من قطر والإمارات، بعد تعذر رؤية الهلال وفق بيانات رسمية للأوقاف القطرية ولجنة التحري الإماراتية.

وأعلنت الكويت والبحرين واليمن وديوان الوقف السني في العراق، حلول شهر رمضان الخميس بعد تعذر رؤية هلاله، وفق بيانات لهيئتي الرؤية الشرعية الكويتية والبحرينية، والوقف السني العراقي والأوقاف اليمنية.

ويحل رمضان الخميس، في مصر وفلسطين ولبنان، بعد تعذر رؤية هلاله، وفق تصريحات متلفزة للمفتي الفلسطيني محمد حسين، والمصري شوقي علام، وبيان للبناني، عبد اللطيف دريان.

كما أعلنت تونس والسودان وسوريا وليبيا، الخميس أول أيام شهر رمضان بعد تعذر رؤية هلاله، وفق تصريح كل من وزير الشؤون الدينية التونسية، إبراهيم الشائبي وبيانات منفصلة صادرة عن مجمع الفقه الإسلامي السوداني وأوقاف النظام السوري، واللجنة العليا للإفتاء بهيئة الأوقاف الليبية.

ومساء الثلاثاء أعلنت معظم الدول العربية والإسلامية تحري هلال شهر رمضان.

وأعلن الأردن وسلطنة عمان والجزائر، وموريتانيا، والمغرب، أن استطلاع الهلال سيكون مساء الأربعاء، وفق بيانات منفصلة سابقة وإعلام محلي.

بينما لم يصدر عن الصومال وجيبوتي وجزر القمر إفادات رسمية بشأن موعد هلال شهر رمضان، حتى الساعة 18:42 ت.غ.

ووفق تلك البيانات توحدت أغلب الدول العربية على بدء شهر رمضان المعظم الخميس المقبل.