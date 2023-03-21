في رمضان.. 3.400 مسحراتي يسهرون لإيقاظ الصائمين على السحور

اقترب شهر رمضان المبارك واقتربت معه تقاليده وطقوسه، ولذلك، يستعد 3.400 مسحراتي للعمل على إيقاظ الناس لأجل السحور قبل أذان الفجر، في مدينة إسطنبول.

وفي تصريح للأناضول، الثلاثاء، أوضح رئيس اتحاد جمعيات المخاتير في إسطنبول، سلامي أيكوت، أن 3.400 مسحراتي سيتولون مهمة إيقاظ المسلمين في ليالي شهر الصوم لتناول السحور.

وأضاف أن من سيقومون بمهمة المسحراتي في إسطنبول أكملوا جميع الاستعدادات لأداء عملهم من أول يوم في رمضان الموافق 23 مارس/آذار الجاري.

وبين أن مهمة المسحراتي تتمثل في قرع الطبول وترديد الأناشيد الدينية الخاصة برمضان في 963 حيا بمدينة إسطنبول.

وذكر أيكوت أن المسحراتيّة توارثوا المهنة عن آبائهم، وأنهم يعملون في الحي ذاته منذ سنوات، مبينا أنهم يمارسون عملهم تحت إشراف المخاتير.

وأكد أن مهنة المسحراتي لا يمكن لأي شخص مزاولتها، مبينا أن من يمارس هذه المهنة يخضع للتدريب لدى مخاتير المنطقة التي يقطنها.

وارتبط شهر رمضان بالكثير من العادات والتقاليد بينها المسحراتي، وهي وظيفة قديمة تظهر مرة كل عام، وباتت من أبرز المظاهر الرمضانية للمسلمين.

‎ومع حلول الشهر يطوف المسحراتي الشوارع لإيقاظ الناس لتناول وجبة السحور، حتى أصبح أحد معالم الشهر الفضيل، وشخصية يُنتظر ظهورها.

‎ويتمسك كثير من المسلمين بالمسحراتي لأنه تراث يعيدهم إلى الماضي وذكريات الطفولة، وبات تجوله حاضر في تاريخ ووجدان الشعوب الإسلامية.