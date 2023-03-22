رمضان 2023.. شهر للدعم المعنوي والوقوف إلى جانب ضحايا الزلزال

مع بدء شهر رمضان يوم غد الخميس 23 مارس/آذار، حددت رئاسة الشؤون الدينية التركية موضوع الشهر الكريم لهذا العام بأنه "رمضان والتضامن" لخلق وعي اجتماعي حول عواقب زلزال 6 فبراير/شباط الذي هز البلاد وأودى بحياة أكثر من 50.000 شخص.

وأعرب رئيس الشؤون الدينية علي أرباش في مؤتمر صحفي، أن شهر رمضان هذا العام له معنى وأهمية خاصة بقوله: "نهدف إلى مواصلة الحساسية والأولوية في مداواة جراح الناجين من الزلزال من خلال تعزيز الوعي بالتضامن الاجتماعي، عبر البرامج التي سنقوم بها في شهر رمضان المبارك، بعد أن أظهرت أمتنا مثالاً عظيماً للتضامن في أعقاب كارثة القرن".

وذكر أرباش أن حشد التضامن الذي تحول إلى سباق لنشر الإيجابية والتفاني في الأيام الأولى للكارثة، قد يضعف بعد فترة. وشدد على أنه "يجب ألا نتباطئ وأن نواصل أنشطة المساعدة".

وسلط الضوء على معاني الشهر الفضيل، بأنه هبة من الله لكل مؤمن وعلينا جميعاً أن نتصدق وأن نُخرج زكاة الفطر وأن نفرش موائد الإفطار للمحتاجين.

وتحدث أرباش عن الجو الروحي الخاص الذي يرافق شهر رمضان بالذات دون بقية الشهور قائلاً:

"جميع مشايخنا وأئمتنا، يستعدون لهذا الشهر الجميل بهمة وإخلاص". وسيتم تنفيذ خدمات الدعم الروحي وبرامج التوجيه الخاصة في جميع أنحاء بلادنا وخاصة في منطقة الزلزال. كما ستتم قراءة التلاوات ودروس قرآنية مع مناقشة شاملة تحت إشراف المفتين، لإظهار حساسية خاصة تجاه المصداقية، بهدف تقريب الناس من المعلومات الصحيحة من خلال تنويرهم وإرساء التوحيد في نفوسهم".

وأضاف: "نهدف إلى إيصال المساعدات إلى أكثر من 2.5 مليون شخص" موضحاً أن هيئة الشؤون الدينية تقود حملة تسمى "محبتنا تُزهر بالزكاة"، التي تنشر الخير في جميع أنحاء العالم.

وأوضح: "سنضع طاولات الخير التي نصنعها كل عام لملايين إخوتنا وأخواتنا في منطقة الزلزال. ونحن في رئاسة الشؤون الدينية نهدف إلى تسليم 100 ألف طرد غذائي و 100 ألف رزمة نظافة و 150 ألف بطاقة تسوق في بداية شهر رمضان". مؤكداً "سنواصل زيادة مساعداتنا مع تبرعات المحسنين".

هذا ويمكن للراغبين في المساهمة في حملات المساعدة تقديم تبرعاتهم خلال شهر رمضان عبر www.tdv.org وbagis.tdv.org أو من حساباتهم المصرفية.

كما يمكن لدافعي زكاة الفطر التبرع عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة إلى 2177 بكتابة FITRE أو FIDYE من خطوط الدفع الآجل أو المدفوعة مسبقاً.

وقد حددت رئاسة الشؤون الدينية زكاة الفطر لهذا العام بمبلغ 70 ليرة تركية (الدولار الواحد يعادل 19.02 ليرة تركية)

وأشار أرباش إلى إمكانية التبرع به عن طريق الرسائل القصيرة، وهو يُكافئ من الناحية الشرعية المبلغ المحدد لزكاة الفطر لهذا العام.