لأول مرة في المملكة المتحدة.. مسلم يقود حكومة اسكتلندا

انتخب وزير الصحة الاسكتلندي حمزة يوسف، الاثنين، رئيساً للحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم، ليصبح الطريق أمامه ممهداً كي يكون أول رئيس مسلم لحكومة اسكتلندا، في تاريخها والمملكة المتحدة.

ومع وصول يوسف (37 عاماً) إلى منصب رئيس وزراء اسكتلندا، سيكون أيضاً أول شخص من أقلية عرقية يتولى هذا المنصب في إحدى الحكومات المفوضة التابعة للمملكة المتحدة، وأول مسلم يقود أيضاً حزباً كبيراً في البلاد.

ونافس على منصب زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي إلى جانب يوسف، كل من وزيرة المالية كيت فوربس، ووزيرة سلامة المجتمع السابق آش ريغان.

وحصل حمزة يوسف في الجولة الأولى من التصويت على 48.2 بالمئة من الأصوات، تلته فوربس التي حصلت على 40.7 بالمئة، وآش ريغان بنحو 11.1 بالمئة ، حسب الحزب الوطني الاسكتلندي.

وحسم يوسف الجولة الثانية بفوزه بنسبة 52.1 بالمئة، بينما حصلت فوربس على 47.9 بالمئة من الأصوات.

وعلق الحزب الوطني الاسكتلندي على النتيجة على تويتر قائلاً: "تهانينا لانتخاب حمزة يوسف زعيما جديدا للحزب الوطني الاسكتلندي ورئيسا للحكومة في اسكتلندا، دعونا نواصل معا بناء اسكتلندا أفضل".

ومن المقرر أن يخلف يوسف، نيكولا ستارجون التي استقالت في مارس/ آذار الماضي من منصب رئيسة الوزراء وكذلك قيادة الحزب الوطني الاسكتلندي.

وانضم يوسف إلى الحزب الوطني الاسكتلندي في عام 2005، و كان أيضاً أول وزير من جنوب آسيا، وأول وزير مسلم في مجلس الوزراء يخدم في الحكومة الاسكتلندية.

وفي مايو/ آيار2011 ، تم انتخاب يوسف لعضوية البرلمان الاسكتلندي كعضو إضافي لمنطقة غلاسكو عندما كان عمره 26 عاما، ليصبح آنذاك أصغر نائب ينتخب لعضوية البرلمان الاسكتلندي.