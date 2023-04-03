رئيس الشؤون الدينية التركي يبحث في جدة أمور متعلقة بموسم الحج

بحث رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش مع رئيس بنك التنمية الإسلامي محمد الجاسر في مدينة جدة السعودية، الاثنين، مسائل متعلقة بتنظيم موسم الحج.

وتناول اللقاء، تنظيم عملية تقديم الأضاحي والتعاون والعمل المشترك خلال موسم الحج الحالي، بحسب بيان صادر عن رئاسة الشؤون الدينية التركية.

وتطرق أرباش في اللقاء إلى أهمية وخدمات البنك في البلدان المسلمة، مؤكداً دعم تركيا لجميع الخدمات المقدمة للعالم الإسلامي، وفق البيان.

من جانبه، أشار الجاسر أن تركيا كانت من بين البلدان المؤسسة للبنك، وقدمت إسهامات مهمة لجهود البنك حتى اليوم"، حسب وكالة الأناضول.

وأعرب رئيس بنك التنمية الإسلامي عن حزنه العميق إزاء الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في 6 فبراير/ شباط الماضي، مؤكداً استمرار تضامنهم ودعمهم بهذا الصدد.