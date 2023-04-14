مدينة مينيابوليس الأمريكية تسمح برفع الأذان للصلوات الخمس من المآذن

أفادت صحيفة "مينيابوليس ستار تريبيون" بأن مجلس بلدية مينيابوليس الأمريكية وافق بالإجماع، الخميس، على تعديل قانون الضوضاء في المدينة، الذي كان يمنع رفع الأذان في صلوات الفجر والمغرب العشاء يوميا وفي أوقات معينة من العام بسبب قيود الضوضاء.

وبذلك تصبح أول مدينة أمريكية كبرى تسمح برفع الأذان في مكبرات الصوت بجميع أوقات صلوات المسلمين الخمس كل يوم وعلى مدار العام.

جاء التصويت بينما يحتفل المسلمون في أنحاء العالم بشهر رمضان.

وبعد التصويت، قال جيلاني حسين، المدير التنفيذي لفرع مينيسوتا في مجلس العلاقات الأمريكية - الإسلامية، إن "الدستور لا ينام ليلا"، مضيفا أن الإجراء الذي اتخذته مينيابوليس يظهر للعالم أن "أمة تأسست على حرية الدين تفي بوعدها".

وقال محمد دكولي، إمام مسجد النور في مينيابوليس وكان من بين العديد من القادة المسلمين الذين شهدوا التصويت، "أصبحت مينيابوليس مدينة لجميع الأديان".

يشار إلى أن مينيابوليس تضم عددا متزايدا من المهاجرين من شرق إفريقيا، والمساجد منتشرة فيها الآن. كما أن ثلاثة من أعضاء مجلس البلدية الـ13 مسلمون.

لم يلق القرار أي معارضة مجتمعية منظمة.

ومن المتوقع أن يصدق رئيس البلدية جاكوب فراي على الإجراء الأسبوع المقبل.