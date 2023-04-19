الحرم المكي يسجل "رقماً تاريخياً" بعدد المصلين في "ليلة القدر"

استقبل المسجد الحرام، الثلاثاء، أكثر من 2.6 مليون مصل ومعتمر في "ليلة 27 رمضان" من العام الهجري 1444، في رقم وصفته قناة سعودية رسمية بأنه"تاريخي".

جاء ذلك وفق ما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، عبر حسابها في "تويتر"، بشأن إحصائيات تلك الليلة (التي تبدأ من مساء الاثنين وحتى فجر الثلاثاء) والتي تعرف باسم "ليلة القدر".

وغردت القناة، في نبأ عاجل عبر حسابها الموثق بتويتر، "في رقم تاريخي أكثر من 2.6 مليون مصل ومعتمر في المسجد الحرام في ليلة 27 رمضان".

وأشار إنفوغرافيك إحصائي نشرته القناة عبر حسابها أيضاً إلى حضور مليونين و624 ألفاً و105 مصلين ومعتمرين، دون تفاصيل أكثر.

وأكدت وسائل إعلام سعودية منها صحيفة "سبق" السعودية هذه المعلومات أيضاً، دون توضيح الإحصائيات بشأن المسجد النبوي.

والحرمان الشريفان (المسجد الحرام والمسجد النبوي)، لهما مكانة كبيرة لدى المسلمين.

وجرت العادة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي على تحري "ليلة القدر"، ليلة 27 رمضان، لكونها إحدى ليالي الوتر في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، التي ورد فيها حديث عن نبي الإسلام محمد "صلى الله عليه وسلم" بأنها الأقرب لأن تكون إحدى لياليها.