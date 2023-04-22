عيد الفطر يجمع آلاف المسلمين في الولايات المتحدة

أدى آلاف المسلمين صلاة عيد الفطر في الولايات المتحدة وسط أجواء احتفالية.

وتجمع مئات المسلمين في مسجد مركز ديانات الأمريكي في ولاية ماريلاند الأمريكية، على بعد نصف ساعة من العاصمة واشنطن العاصمة.

وبعد الصلاة، بدأت التهاني والتقى المسلمون للاستمتاع بوجبات العيد مع العائلة والأصدقاء.

كما شارك السفير التركي لدى الولايات المتحدة حسن مراد مرجان باحتفالات العيد مع المواطنين الأتراك وغيرهم من الجالية المسلمة.

وفي مدينة نيويورك، اجتمع الآلاف من المسلمين، وهم يرتدون ملابس تقليدية، في حديقة بمنطقة برونكس لأداء صلاة العيد.

وفي هذه الأثناء، في ولاية نيوجيرسي، استضاف مسجد ديانات أعضاء من الجالية التركية والمسلمة لصلاة العيد.

والجمعة، بدأ المسلمون حول العالم احتفالات عيد الفطر المبارك التي تستمر لثلاثة أيام.