"الإغاثة الإنسانية" التركية: نستهدف 3 ملايين محتاج بأضاحي العيد

أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "IHH" اعتزامها إيصال لحوم الأضاحي إلى 3 ملايين فقير في 48 دولة.

وأضافت في بيان، الأربعاء، أنها أطلقت حملة بعنوان "الأضحية عبادة والتقاسم إخوة" لإيصال لحوم الأضاحي (في عيد الأضحى المبارك)، إلى المحتاجين في العديد من دول العالم.

وفي هذا الإطار، ستقوم "IHH" بإيصال لحوم الأضاحي إلى 3 ملايين محتاج لدى 48 دولة.

وأشار البيان إلى استقبال الهيئة لتبرعات الأضاحي عبر مكاتبها المعتمدة أو موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت أو عبر الاتصال بها.

ولفت إلى إمكانية تحديد المتبرع الدولة التي يريد التبرع بأضحيته للمحتاجين فيها.

ومن أبرز المناطق التي ستشهد دولها توزيعاً للأضاحي على المحتاجين من قبل "IHH" هي الشرق الأوسط، وإفريقيا، وآسيا الوسطى والقوقاز، وجنوب آسيا، والبلقان وأوروبا.

وأشار البيان إلى استمرار الهيئة في استقبال تبرعات الأضاحي حتى منتصف ليل اليوم الثاني من عيد الأضحى.

وفي سياق متصل، كشفت الهيئة اعتزامها تقديم مساعدات لـ 100 ألف يتيم في 15 دولة، مبينة أنها حددت بدل شراء ثوب العيد لليتيم الواحد بـ 500 ليرة تركية (نحو 24 دولاراً).