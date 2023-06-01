300 حاج تركي يستفيدون من مبادرة "طريق مكة" حتى الآن

أفادت مصادر في وزارة الداخلية السعودية بإنهاء مبادرة "طريق مكة" إجراءات 300 حاج من تركيا في مطار إسطنبول مغادرين إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وهذه هي المرة الأولى التي تُطبق مبادرة "طريق مكة" في تركيا للتسهيل على ضيوف الرحمن بإكمال جميع إجراءات السفر قبل الوصول إلى السعودية.

وأوضحت المصادر، الخميس، أنه تم توزيع الورود على الحجاج وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة وفي وقت وجيز.

يذكر أن "طريق مكة" إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى إنهاء إجراءات الحجاج من بلدانهم.

بدءا من إصدار التأشيرة إلكترونيا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية.

إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، لتم نقلهم عند وصولهم مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، مساء الأربعاء، أن أربع رحلات من الحجاج الأتراك غادرت مطار إسطنبول إلى المدينة المنورة بعد إنهاء إجراءاتهم، ضمن مبادرة "طريق مكة".

ومنذ 5 أعوام، تطبق مبادرة "طريق مكة" لتسهيل عبور الحجاج إلى السعودية في 5 دول هي المغرب وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنغلاديش، وللمرة الأولى يتم تطبيقها هذا العام في كل من تركيا وكوت ديفوار.

واستفاد من المبادرة في موسم حج هذا العام حتى مساء الأربعاء 68 ألفا و721 حاجا من 5 دول هي تركيا وإندونيسيا وباكستان وماليزيا وبنغلاديش، أتموا إجراءاتهم في صالة المبادرة بدولهم، وفقا للوكالة.

وتتوقع السعودية استضافة أكثر من مليوني حاج هذا العام، بعد تراجع في الأعداد منذ انتشار جائحة كورونا عام 2020.