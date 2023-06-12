884 حاجاً تركياً ينهون إجراءاتهم بمطار إسطنبول وفق مبادرة "طريق مكة"

أنهت مبادرة "طريق مكة" التي أطلقتها سلطات الحج في المملكة السعودية إجراءات أكثر من 884 حاجاً تركياً في مطار إسطنبول الدولي، قبل صعودهم طائرة المغادرة إلى الديار المقدسة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن مبادرة "طريق مكة" أنهت السبت الإجراءات الخاصة بدخول في السعودية لأكثر من 884 حاجا وحاجة من تركيا قبل مغادرتهم في مطار إسطنبول.

وذكرت الوكالة، أن "حجاج هذه الدفعة يتوزعون على ثلاث رحلات؛ غادرت واحدة إلى مطار جدة، ورحلتان إلى المدينة المنورة".

و"طريق مكة" إحدى مبادرات وزارة الداخلية السعودية، ضمن برنامج خدمة الحجاج، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءا من إصدار التأشيرة إلكترونيا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية.

كما تشمل الإجراءات ضمن المبادرة، ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، حيث ينتقلون عند وصولهم مباشرة إلى حافلات؛ لإيصالهم إلى مقار إقامتهم بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم لمساكنهم، حسب الوكالة السعودية.

وسيؤدي حجاج بيت الله من مختلف أنحاء العالم، مناسك فريضة الحج هذا الشهر، وسط استعدادات غير مسبوقة من السعودية، وتقديرات رسمية بموسم حج "استثنائي ومميز وآمن".